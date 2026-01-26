Dal gelo della Merla alla luce della Candelora: arrivano i giorni che decidono l’inverno

Mentre il mese di gennaio si avvia alla conclusione, l’Italia si ritrova immersa in quella “terra di mezzo” climatica dove il rigore dell’inverno sfida le prime, timide avvisaglie del risveglio naturale. È un momento sospeso, scandito da una serie di date che la tradizione popolare ha trasformato, nei secoli, in veri e propri oracoli meteorologici. Oggi, 26 gennaio, ci troviamo sulla soglia di una settimana carica di suggestioni ancestrali: con l’arrivo imminente dei Giorni della Merla (29, 30 e 31 gennaio) e la successiva ricorrenza della Candelora il 2 febbraio, ci addentriamo in un periodo dove il termometro cede il passo al racconto e la statistica climatica si intreccia indissolubilmente con la fede e il mito. Non si tratta solo di folklore per nostalgici, ma di un vero e proprio codice culturale condiviso, un ponte che unisce l’antico passato contadino a un presente che, nonostante le moderne tecnologie satellitari, continua a scrutare il cielo e il comportamento degli animali per carpire i segreti sul destino della stagione e l’agognato ritorno della luce.

I Giorni della Merla: perché sono i “più freddi”?

Secondo la tradizione, il 29, 30 e 31 gennaio rappresentano il picco del gelo. Perché “della Merla”? La leggenda più celebre ci riporta in un’epoca in cui questi uccelli avevano piumaggio bianco candido.

La leggenda: si narra che una merla, per proteggere se stessa e i suoi piccoli dalle beffe di un Gennaio particolarmente dispettoso e gelido, si rifugiò dentro un comignolo per tre giorni. Quando ne uscì, il primo di febbraio, il suo piumaggio era diventato completamente nero a causa della fuliggine. Da allora, tutti i merli nascono neri;

Il responso meteo: il mito funge da barometro: se questi 3 giorni sono molto freddi, la primavera sarà bella e arriverà puntuale. Se invece sono miti, la primavera tarderà a manifestarsi.

La realtà scientifica: sebbene le statistiche non confermino sempre il primato del gelo in questi giorni, il folklore riflette la saggezza contadina che identificava in questo periodo l’ultimo vero ostacolo prima della ripresa dei lavori agricoli.

La Candelora

Il 2 febbraio la Chiesa celebra la Presentazione al Tempio di Gesù, con la benedizione delle candele, simbolo di Cristo come “luce per illuminare le genti”. Tuttavia, la festa ha radici molto più antiche, legate ai Lupercali romani e ai riti di purificazione di fine inverno.

Nel folklore popolare, la Candelora è il giorno della previsione definitiva. Il proverbio più noto, con le sue varianti regionali, recita: “Per la Santa Candelora, se nevica o se plora dell’inverno semo fora; ma se l’è sole o solicello, siamo sempre a mezzo inverno”

In sintesi, un paradosso meteorologico:

Meteo brutto: l’inverno è agli sgoccioli.

l’inverno è agli sgoccioli. Meteo bello: l’inverno durerà ancora a lungo (un concetto simile al Groundhog Day americano).

Perché queste tradizioni resistono nel 2026?

In un’epoca di iper-connessione, perché ci affascinano ancora la Merla e la Candelora? La risposta risiede nel nostro bisogno di ritmo. Questi momenti non sono solo “previsioni” ingenue, ma pilastri che ci connettono al passare delle stagioni in modo antropologico. Rappresentano la soglia tra il buio profondo e il ritorno della vita, un concetto che, nonostante i cambiamenti climatici rendano i proverbi sempre meno affidabili, continua a risuonare nella nostra memoria collettiva.

Curiosità: non solo in Italia

Mentre noi osserviamo il piumaggio dei merli, in Francia si cucinano le crêpes (una tradizione per la Candelora, la forma tonda e dorata richiama il disco solare) e negli Stati Uniti si attende l’uscita della marmotta Phil. Tutto il mondo, in modi diversi, sta guardando verso la stessa direzione: la fine del letargo e il ritorno del sole.