Dallo Spazio con occhi russi: la bellezza di Sachalin vista dalla ISS | FOTO

Un frammento di Russia visto dallo Spazio. Il cosmonauta Roscosmos Sergej Kud’-Sverchkov ha condiviso immagini mozzafiato della regione di Sachalin, fotografata attraverso l’oblò della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Situata nell’Estremo Oriente russo, Sachalin è l’unico soggetto federale del Paese completamente costituito da isole. L’immagine cattura l’alternanza di terre emerse e acque circostanti, mettendo in evidenza il paesaggio unico di una regione spesso poco conosciuta ma strategica per la Russia. Le fotografie non sono solo un’occasione estetica: osservare la Terra dallo Spazio permette agli scienziati di monitorare ecosistemi, variazioni climatiche e la distribuzione del territorio con prospettive impossibili da ottenere dalla superficie. Ogni immagine come questa diventa così uno strumento di divulgazione scientifica, avvicinando il grande pubblico alla geografia, alla scienza spaziale e alla fragilità del nostro pianeta.