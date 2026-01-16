Disagi per nebbia all’Aeroporto d’Abruzzo: voli dirottati e ritardi

Disagi e dirottamenti all’Aeroporto d’Abruzzo a causa della nebbia che nelle ultime ore è scesa sul territorio. In particolare, il volo proveniente da Catania e quello proveniente da Torino sono stati dirottati sullo scalo di Fiumicino; i viaggiatori verranno accompagnati a Pescara in bus. Di conseguenza, i voli che sarebbero dovuti partire dall’Abruzzo con quegli aeromobili subiranno ritardi o riprogrammazioni, che verranno definite dalle compagnie aeree.

