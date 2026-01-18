Disinnescata bomba della II Guerra Mondiale a Bronte

Un ordigno risalente alla II Guerra mondiale è stato bonificato oggi nel territorio del Comune di Bronte, in provincia di Catania: lo rende noto la Prefettura, che ha coordinato le operazioni svolte dagli artificieri dell’Esercito Italiano. Si trattava di una bomba d’aereo da 250 libbre, del peso di circa 115 kg, rinvenuta durante lavori di scavo all’interno di un fondo privato in contrada San Nicola. Per limitare i disagi alla popolazione e aumentare i livelli di sicurezza, è stata realizzata una “camera d’espansione”, una struttura protettiva che ha consentito di ridurre l’area di evacuazione. Dopo la messa in sicurezza della zona, l’ordigno è stato neutralizzato sul posto mediante la rimozione degli organi sensibili e successivamente trasportato in una cava per la distruzione definitiva.

Le operazioni si sono svolte con l’ausilio di avanzati sistemi robotizzati, che hanno permesso agli specialisti di operare da remoto. Negli ultimi 3 mesi si tratta della quarta bonifica in Sicilia effettuata dal 4° Reggimento Genio Guastatori della Brigata “Aosta”.