Disinnesco ordigno bellico a Rovereto, domani circolazione ferroviaria sospesa tra Ala e Trento

Domani, domenica 11 gennaio, dalle 09:30 alle 14:30, la circolazione ferroviaria tra Ala e Trento sarà sospesa su ordinanza del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, a causa del disinnesco e della rimozione di un ordigno bellico rinvenuto a Rovereto. L’orario indicato per il termine delle operazioni dipenderà dall’effettivo completamento del lavoro degli artificieri. Tutti i treni regionali tra Trento e Ala saranno cancellati, mentre i Regionali Veloci non effettueranno il servizio tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Per limitare i disagi, Trenitalia ha previsto bus sostitutivi, con possibili tempi di percorrenza più lunghi a causa del traffico. Nelle stazioni di Trento, Rovereto e Ala sarà attivo un servizio di assistenza ai viaggiatori. Modifiche e cancellazioni interesseranno anche alcuni treni a lunga percorrenza, come i Frecciarossa e l’Intercity 611 Bolzano-Bari.