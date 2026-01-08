“Dissesto idrogeologico nelle Marche: strategie, rischi e prevenzione”: l’evento ad Ancona

Il dissesto idrogeologico rappresenta una delle sfide più urgenti per il territorio marchigiano, un’area caratterizzata da un delicato equilibrio tra ambiente montano e costiero. Per affrontare questo tema cruciale, UNCEM – Delegazione Marche organizza un workshop dedicato all’analisi delle strategie di prevenzione, alla valutazione dei rischi e alla condivisione di soluzioni operative. L’incontro, in programma venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 9.00, si terrà presso la Regione Marche, Palazzo Li Madou – Sala Li Madou, in via Gentile da Fabriano 2/4 ad Ancona. L’obiettivo dell’evento è promuovere un confronto tra istituzioni, enti di ricerca, università e professionisti del settore, per sviluppare una visione integrata del territorio che tenga conto delle interconnessioni tra montagna e mare.

Attraverso contributi tecnici e momenti di dialogo, il workshop intende evidenziare come i rischi idrogeologici siano spesso condivisi lungo l’intero sistema territoriale e richiedano risposte coordinate. La prevenzione, la pianificazione e l’innovazione diventano così strumenti fondamentali per tutelare l’ambiente, la sicurezza delle comunità e lo sviluppo sostenibile delle Marche. L’iniziativa si inserisce in un quadro di collaborazione istituzionale che coinvolge, tra gli altri, Regione Marche, ISPRA, la Protezione Civile e l’Università Politecnica delle Marche, confermando l’importanza di un approccio condiviso per affrontare le sfide del futuro.