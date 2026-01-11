Dl Energia, via libera atteso nei primi mesi dell’anno: la situazione

Continua il lavoro sul dl energia al ministero dell’Ambiente con l’obiettivo del via libera nei primi mesi dell’anno ma, a quanto si apprende, ancora non ci sono tempistiche certe. Con il provvedimento è atteso il nuovo bonus bollette di 55 euro destinato alle famiglie con Isee fino a 15mila euro o 20mila euro con almeno quattro figli. Il contributo interesserebbe solo la fornitura elettrica dell’abitazione di residenza e, se confermato, verrà applicato direttamente in bolletta senza bisogno di presentare domanda, a condizione di avere un Isee 2026 aggiornato.

Lo sconto probabilmente non sarà erogato in un’unica soluzione ma potrebbe essere spalmato su più bollette. La platea dei destinatari del bonus sarà di circa 4,5 milioni di famiglie, con un costo per lo Stato di poco meno di 250 milioni di euro.