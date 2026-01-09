Dramma in allenamento: il portiere Mauricio Nievas colpito da arresto cardiaco

Momenti di grande tensione nel centro sportivo del Deportivo Madryn, nel sud dell’Argentina, dove il portiere Mauricio Nievas si è improvvisamente accasciato a terra durante un allenamento dopo essersi sentito male. Il calciatore, 27 anni, ha subito un arresto cardiaco ed è stato soccorso immediatamente. Secondo quanto riferito da fonti mediche del club, lo staff tecnico e il personale sanitario sono intervenuti con grande rapidità, praticando manovre di rianimazione cardiopolmonare sul campo. La presenza di tutte le attrezzature necessarie per le emergenze si è rivelata fondamentale per stabilizzare il giocatore nei minuti più critici.

Poco dopo, Nievas è stato trasferito d’urgenza all’Hospital Andrés Isola, dove rimane ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il medico della squadra, Gustavo Acuña, ha spiegato che i primi esami non hanno evidenziato anomalie evidenti; tuttavia, le condizioni del portiere restano riservate e il calciatore è sottoposto a stretta osservazione medica.

Chi è Mauricio Nievas

Originario di Córdoba, Nievas è arrivato al Deportivo Madryn nel 2019 ed è stato una pedina chiave della squadra che ha conquistato la promozione in Primera Nacional nel 2021. Ha vestito la maglia del club fino al 2024 e, nella scorsa stagione, ha giocato in prestito al Germinal nel Torneo Federal A, prima di fare ritorno al club di appartenenza.

L’intero ambiente del calcio argentino segue ora con apprensione l’evoluzione del suo stato di salute, mentre il Deportivo Madryn e i tifosi attendono notizie incoraggianti sul recupero del loro portiere.