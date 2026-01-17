Drone cinese sorvola le isole Pratas: Taipei denuncia una “provocazione”

Un drone da ricognizione cinese ha sorvolato brevemente le isole Pratas, controllate da Taiwan, all’estremità settentrionale del Mar cinese meridionale. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Taipei, che ha definito la mossa “provocatoria e irresponsabile”. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha affermato che il drone da ricognizione cinese è stato individuato intorno all’alba di oggi, 17 gennaio, mentre si avvicinava alle isole Pratas e ha sorvolato il suo spazio aereo per otto minuti a un’altitudine al di fuori della portata delle armi antiaeree. Taiwan, che si autogoverna ma è rivendicata dalla Cina, segnala quasi quotidianamente attività militari cinesi nei suoi dintorni, compresi i droni, sebbene questi ultimi entrino molto raramente nello spazio aereo taiwanese.