Dronitaly 2026: due convegni ISPRA sull’impiego dei droni per il monitoraggio ambientale

Durante l’undicesima edizione di Dronitaly, che si terrà dall’11 al 13 marzo 2026 presso l’EX-GAM Centro Congressi di BolognaFiere, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale organizzerà due convegni, in programma l’11 e il 12 marzo, dedicati all’impiego dei sistemi a pilotaggio remoto nelle attività di monitoraggio e controllo ambientale. Il primo convegno, “I Droni nel Sistema Nazionale di Protezione Ambientale: dall’acquisizione del dato all’utilizzo dell’informazione per il monitoraggio ed il controllo del territorio”, sarà dedicato alle applicazioni operative dei droni, con particolare attenzione alla raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati a supporto delle attività istituzionali.

Il secondo appuntamento, “Sinergie istituzionali per l’impiego di UAS in Italia: competenze a confronto per il monitoraggio e il controllo ambientale, la ricerca e il supporto alle emergenze”, sarà focalizzato sul confronto tra competenze ed esperienze di collaborazione istituzionale, coinvolgendo enti pubblici e strutture di ricerca.

Nel corso dei convegni verranno presentati casi applicativi dell’uso dei droni da parte di ISPRA e delle Agenzie Ambientali Regionali e Provinciali (ARPA/APPA), insieme a esperienze di collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione di procedure, informazioni e competenze.