E’ morta Gladys West: la geniale scienziata che ha costruito il modello matematico per la creazione del GPS

Il mondo della scienza piange la scomparsa di Gladys West, una figura monumentale la cui genialità matematica ha cambiato radicalmente il modo in cui navighiamo sul nostro pianeta. Nata in una famiglia di agricoltori in Virginia durante l’era della segregazione, West è riuscita a superare barriere sociali e razziali apparentemente insormontabili, diventando una delle cosiddette figure nascoste della storia tecnologica americana. Il suo decesso, avvenuto all’età di 95 anni, segna la fine di un’era per la comunità scientifica che solo negli ultimi anni aveva iniziato a riconoscere pienamente il suo contributo vitale alla creazione del Global Positioning System (GPS).

Il genio dietro la forma della Terra

La carriera di Gladys West presso la base navale di Dahlgren, in Virginia, è stata caratterizzata da una precisione matematica senza precedenti. In un’epoca in cui i computer occupavano intere stanze, lei si distinse per la sua capacità di elaborare algoritmi complessi per modellare il geode terrestre. La Terra, infatti, non è una sfera perfetta, e West dedicò anni a perfezionare i calcoli che tenevano conto delle variazioni gravitazionali e delle irregolarità della superficie planetaria. Questo accurato modello matematico della forma terrestre è diventato l’impalcatura tecnica su cui si poggia ogni dispositivo GPS moderno, permettendo la localizzazione precisa di ogni punto sul globo.

Una carriera di eccellenza e resilienza

Assunta nel 1956 come la seconda donna nera mai impiegata come programmatrice presso il Naval Surface Warfare Center, West ha dimostrato una dedizione incrollabile al rigore scientifico. Durante gli anni ’70 e ’80, ha diretto il progetto Seasat, il primo satellite progettato per monitorare gli oceani, che ha fornito i dati essenziali per dimostrare che i calcoli satellitari potevano essere utilizzati per determinare posizioni terrestri esatte. Nonostante la natura classificata di gran parte del suo lavoro per la Marina degli Stati Uniti, la sua reputazione di matematica d’élite si diffuse tra i colleghi, che ammiravano la sua capacità di gestire moli di dati monumentali con estrema accuratezza.

Un’eredità che ispira le nuove generazioni

Il riconoscimento pubblico per Gladys West è arrivato tardi, ma con forza travolgente. Solo nel 2018 è stata inserita nella Air Force Space and Missile Pioneers Hall of Fame, uno dei più alti onori nel settore aerospaziale. La sua storia non è solo una cronaca di successi accademici, ma un potente testamento di resilienza contro i pregiudizi sistemici. Dopo il pensionamento, West ha continuato a perseguire la conoscenza, conseguendo un dottorato di ricerca a distanza all’età di 80 anni. Oggi, ogni volta che consultiamo una mappa digitale o tracciamo un percorso sul nostro smartphone, utilizziamo un frammento del lascito intellettuale di una donna che ha guardato alle stelle per aiutarci a trovare la nostra strada sulla Terra.