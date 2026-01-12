E’ online GeoSciences IR, l’infrastruttura di ricerca interamente italiana dedicata alla geologia

Conoscenza, formazione e innovazione: disponibile on line GeoSciences IR, l’infrastruttura di ricerca cloud interamente italiana dedicata alla geologia, realizzata attraverso il progetto omonimo finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR e coordinato da ISPRA. Un vero e proprio “universo geologico” digitale di altissimo livello scientifico che, per la prima volta, riunisce dati, servizi, strumenti e conoscenze necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio, pianificazione, progettazione, analisi e controllo nei diversi ambiti delle Scienze della Terra. L’infrastruttura non raccoglie soltanto informazioni e dati, ma anche strumenti, tecniche e pratiche operative su temi fondamentali quali geologia 3D, frane e tettonica attiva, sinkholes, difesa, uso e consumo del suolo, monitoraggio satellitare e in situ e ricerca mineraria. A tutti questi temi, si affianca un’importante offerta formativa che comprende corsi, tutorial, videolezioni e webinar.

Realizzata per i Servizi Geologici Regionali, GeoSciences IR mette a disposizione delle amministrazioni, della comunità scientifica e dei cittadini 267 prodotti liberamente accessibili, tra cui 117 dataset, 18 applicazioni e tools informatici, 44 vocabolari, 25 visualizzatori personalizzati, 56 prodotti formativi, diversi documenti tecnici e linee guida.

All’interno dell’infrastruttura confluiscono portali e banche dati di grande rilievo, come GeMMA, che raccoglie le informazioni sul patrimonio minerario italiano, compreso l’inventario dei depositi di rifiuti estrattivi e che sarà disponibile a breve, o ITHACA dedicata alla caratterizzazione delle faglie capaci in Italia. Sono inoltre presenti collegamenti a piattaforme strategiche come IdroGEO, il portale sul dissesto idrogeologico che consente, tra l’altro, di verificare il livello di rischio da frane e alluvioni nel proprio territorio, recentemente ampliato e rinnovato proprio grazie a GeoSciences IR.

L’accesso ai contenuti è immediato e intuitivo: dal sito del progetto si accede direttamente ai prodotti nel catalogo tematico e, con pochi clic, si passa dalla conoscenza all’azione. I dati prodotti dai 16 istituti di ricerca e università, partner del progetto, possono essere consultati e visualizzati attraverso strumenti dedicati, mentre applicazioni e servizi consentono di tradurre le informazioni in strumenti operativi. Un percorso che si completa con un’area dedicata alla formazione, pensata per rispondere alle esigenze degli utenti di approfondire e aggiornare le proprie competenze. La formazione è, infatti, uno dei punti di forza dell’infrastruttura: corsi, tutorial, video lezioni e webinar accompagnano l’utente in tutti gli ambiti delle Scienze della Terra, offrendo sia percorsi introduttivi sia occasioni di aggiornamento continuo per tecnici, professionisti e studenti.

Al progetto GeoSciences IR partecipano 16 partner di cui 13 Università (Università degli Studi dell’Aquila, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi dell’Insubria Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Palermo) e 3 Enti di Ricerca (Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale, Consiglio Nazionale delle Ricerche).