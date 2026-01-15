Eccezionale alone solare incanta la Russia: spettacolo incredibile nel cielo di Novosibirsk con -25°C in pieno giorno | FOTO

Nelle ore centrali di questa fredda giornata di gennaio, il cielo sopra Novosibirsk si è trasformato in un laboratorio naturale di fisica ottica, regalando ai residenti uno spettacolo di rara bellezza e complessità. Con il termometro stabilmente ancorato ai -25°C, la capitale della Siberia ha offerto le condizioni ideali per la formazione di un sistema articolato di aloni solari, un fenomeno che trasforma la luce solare in un intreccio di archi, cerchi e macchie luminose dai colori iridescenti. Le immagini, scattate dalla affezionata lettrice di MeteoWeb Jarr Zinovieva, mostrano non solo il classico cerchio che circonda il disco solare, ma una struttura gerarchica di riflessioni e rifrazioni che testimonia la purezza cristallina dell’aria siberiana in regime di alta pressione.

La città di Novosibirsk, situata sulle sponde del fiume Ob nel cuore della pianura siberiana occidentale, possiede una collocazione geografica che la rende il palcoscenico perfetto per tali straordinarie manifestazioni meteorologiche. Trovandosi in una vasta area continentale, lontana dall’influenza mitigatrice degli oceani, la regione è soggetta durante l’inverno all’azione del potente Anticiclone Siberiano. Questa configurazione atmosferica favorisce la discesa di masse d’aria artica estremamente fredde e stabili, che rimangono intrappolate vicino al suolo. In queste condizioni di freddo intenso e assenza di vento, l’umidità presente nell’aria non condensa in nuvole tradizionali, ma sublima direttamente in minuscoli cristalli di ghiaccio sospesi nell’aria, noti tecnicamente come polvere di diamante.

Proprio la polvere di diamante rappresenta il costituente fondamentale per la genesi di questo straordinario alone. A differenza delle nubi cirriformi ad alta quota che solitamente generano aloni più tenui, i cristalli sospesi a bassa quota a Novosibirsk sono eccezionalmente ben formati e limpidi. Dal punto di vista scientifico, il fenomeno si basa sulle proprietà ottiche dei cristalli di ghiaccio a struttura esagonale. Quando la luce solare colpisce questi prismi naturali, subisce processi di rifrazione e riflessione interna la cui geometria dipende strettamente dall’orientamento dei cristalli stessi nello spazio.

L’elemento più evidente osservabile nelle fotografie è l’alone di 22 gradi, un cerchio luminoso che circonda il sole con un raggio angolare preciso. Questo si forma quando la luce entra da una faccia laterale di un cristallo esagonale orientato casualmente e ne esce da un’altra faccia non parallela, subendo una deviazione minima di circa 22 gradi. Tuttavia, la complessità dell’evento odierno è sottolineata dalla presenza di vividi pareli, noti popolarmente come cani solari o falsi soli. Queste macchie luminose e colorate, visibili ai lati dell’alone principale, sono prodotte da cristalli a forma di piastra che, cadendo lentamente attraverso l’aria densa e gelida, si orientano orizzontalmente come foglie che fluttuano. La rifrazione attraverso queste piastre orientate concentra la luce in punti specifici, creando l’illusione di tre soli che brillano simultaneamente sull’orizzonte urbano.

Oltre ai pareli, le immagini rivelano una sottile linea bianca orizzontale che attraversa il sole, nota come cerchio parelico. Questo è un fenomeno di pura riflessione, causato dalla luce che rimbalza sulle facce verticali dei cristalli di ghiaccio agendo come una moltitudine di minuscoli specchi. La combinazione di questi elementi, insieme a un accenno di pilastro solare che si estende verticalmente dal disco centrale, indica una varietà straordinaria di morfologie cristalline presenti nell’aria contemporaneamente. La temperatura di -25°C è cruciale in questo processo, poiché garantisce che i cristalli non subiscano micro-fusioni superficiali, mantenendo spigoli vivi e facce piane che permettono una scomposizione dello spettro visibile simile a quella di un prisma di vetro di alta qualità.

In conclusione, l’evento osservato a Novosibirsk non è solo un momento di estetica celestiale, ma una prova tangibile delle dinamiche termodinamiche della Siberia profonda. La stabilità atmosferica e il gelo estremo hanno permesso alla luce di rivelare l’architettura invisibile dell’atmosfera invernale. Mentre per gli abitanti della zona tali temperature rappresentano una sfida quotidiana, per la meteorologia ottica esse sono la condizione necessaria per trasformare una gelida mattina di gennaio in un’enciclopedia visiva delle leggi della fisica.