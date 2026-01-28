Eccezionale scoperta svela la Biota di Huayuan, la straordinaria oasi abissale che sopravvisse alla prima grande estinzione di massa del Fanerozoico

Nel cuore delle montagne della provincia di Hunan, nella Cina meridionale, un team di ricercatori guidato da Fangchen Zhao e Maoyan Zhu ha portato alla luce quello che può essere definito un vero e proprio archivio della vita primordiale. Si tratta della Biota di Huayuan, un giacimento fossilifero di eccezionale importanza risalente a circa 512 milioni di anni fa, nel periodo noto come Cambriano. Questa scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature, non è solo un elenco di nuove specie, ma rappresenta una finestra nitidissima su un’epoca di transizione cruciale per l’evoluzione del nostro pianeta. I fossili appartengono alla tipologia Burgess Shale-type, caratterizzata dalla capacità unica di conservare non solo le parti dure come gusci e scheletri, ma anche i tessuti molli, i sistemi nervosi e persino le strutture cellulari di organismi che altrimenti sarebbero svaniti nel nulla.

La prima grande crisi del pianeta: l’Evento Sinsk

Per decenni, gli scienziati hanno studiato l’Esplosione Cambriana, quel momento magico in cui la vita animale si diversificò improvvisamente in una moltitudine di forme. Tuttavia, questo processo non fu privo di ostacoli. Circa 513,5 milioni di anni fa, la Terra fu colpita dall’Evento Sinsk, la prima estinzione di massa globale del Fanerozoico. Questa catastrofe ecologica portò alla scomparsa di una percentuale compresa tra il 41% e il 49% dei generi allora esistenti, decimando in particolare le comunità di acque basse e le barriere coralline primordiali formate da spugne archeociatidi. Fino ad oggi, il destino delle creature a corpo molle dopo questo evento era rimasto un mistero avvolto nell’oscurità, poiché i giacimenti più famosi come Chengjiang e Qingjiang precedono l’estinzione, mentre la celebre Argillite di Burgess cattura un’epoca molto successiva. La Biota di Huayuan si inserisce perfettamente in questo vuoto temporale, offrendo la prima prova dettagliata di come la vita si sia riorganizzata subito dopo il disastro.

Un catalogo di creature aliene e tesori biologici

L’analisi condotta su oltre ottomila esemplari raccolti nella cava di Renkupo ha rivelato una ricchezza tassonomica sbalorditiva. Sono state identificate ben 153 specie animali appartenenti a 16 phyla diversi, un dato che rende Huayuan uno dei siti più ricchi al mondo. L’aspetto più incredibile è che circa il 59% di queste specie sono completamente nuove per la scienza. Il panorama biologico è dominato da artropodi, spugne e cnidari, ma la qualità della conservazione ha permesso di osservare dettagli anatomici mai visti prima. Sono stati rinvenuti tunicati pelagici, creature gelatinose che galleggiavano negli oceani e che rappresentano i parenti più stretti dei vertebrati. La loro presenza suggerisce che le fondamenta del moderno ciclo del carbonio marino, guidato dal plancton, fossero già operative oltre mezzo miliardo di anni fa. Tra i reperti spiccano anche i resti di Herpetogaster, un misterioso organismo dotato di tentacoli e di uno stomaco a forma di sacco, che a Huayuan risulta essere tra le specie più abbondanti, a testimonianza di un ecosistema florido e vibrante.

I segreti delle profondità come culla dell’innovazione

Uno dei risultati più significativi dello studio riguarda l’ambiente in cui queste creature vivevano. A differenza di altri siti che documentano mari bassi e costieri, la Biota di Huayuan si è formata in un ambiente di scarpata esterna, ovvero in acque profonde. I dati geologici indicano che, mentre le comunità marine delle zone meno profonde venivano devastate dai cambiamenti climatici e dall’anossia (la mancanza di ossigeno) legata all’evento Sinsk, le acque profonde della piattaforma dello Yangtze funsero da rifugio ecologico. In queste profondità silenziose, la vita non solo sopravvisse, ma continuò a evolversi, trasformando questi bacini in centri di innovazione evolutiva. Qui sono stati trovati i resti completi di radiodonti, i super-predatori dell’epoca, come il Guanshancaris, le cui dimensioni e complessità testimoniano l’esistenza di una catena alimentare articolata e resiliente, capace di resistere alla tempesta dell’estinzione di massa.

Ponti invisibili attraverso gli oceani primordiali

Grazie all’utilizzo di sofisticate analisi statistiche e di network analysis su un database globale di 45 giacimenti cambriani, i ricercatori hanno scoperto un legame inaspettato. La Biota di Huayuan mostra affinità tassonomiche molto più forti con la lontana Argillite di Burgess, situata nell’odierno Canada, rispetto ad altri siti contemporanei in Cina. Questa parentela biologica tra popolazioni separate da migliaia di chilometri suggerisce una dispersione transoceanica facilitata dalle correnti marine e dai cambiamenti del livello del mare. Le creature marine del Cambriano erano viaggiatrici instancabili, capaci di colonizzare nuovi habitat sfruttando i corridoi offerti dalle acque profonde. In definitiva, la scoperta di Huayuan non aggiunge solo nuovi nomi al libro della vita, ma ci insegna che anche dopo le più grandi catastrofi, la biosfera possiede una capacità di ripresa straordinaria, trovando nelle oscurità degli oceani lo spazio necessario per reinventarsi e prosperare ancora una volta.