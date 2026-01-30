Eccezionali nevicate sull’Etna, continuano le attività di sgombero tra enormi pareti di neve: aggiornamento sulla viabilità | VIDEO

La neve caduta sull’Etna nei giorni scorsi rappresenta un evento di portata eccezionale per intensità e quantità. In poche ore, il vulcano è stato interessato da accumuli imponenti, con vere e proprie pareti di neve alte oltre due metri, e punte fino a tre metri in alcune aree, in particolare nella zona del Piazzale Rifugio Sapienza. Di fronte a una situazione di tale complessità, la Città Metropolitana di Catania con il personale della SCMC – Azienda Speciale della Città Metropolitana di Catania, con un lavoro continuo e ininterrotto, ha garantito le operazioni di sgombero neve e messa in sicurezza delle strade di pertinenza metropolitana, a partire da venerdì scorso sul versante Etna Sud.

Le attività si sono svolte in condizioni ambientali difficili e hanno incluso anche interventi di assistenza e soccorso, tra cui quello effettuato nei confronti di una famiglia svizzera rimasta bloccata durante l’emergenza.

“L’obiettivo è consentire ai cittadini e ai visitatori di accedere in sicurezza presso la nostra amata Etna”, rende noto la Città Metropolitana, fornendo un aggiornamento sullo stato della viabilità.

Versante Etna Nord – Piano Provenzana

Le strade di competenza della Città Metropolitana di Catania sono percorribili fino all’incrocio per Piano Provenzana. L’accesso ai parcheggi è contingentato in relazione ai posti disponibili, secondo le indicazioni fornite dal Comune di Linguaglossa.

Versante Etna Sud – Rifugio Sapienza (SP92 lato Nicolosi)

L’accesso è consentito fino al Piazzale del Rifugio Sapienza tramite la SP92 dal lato Nicolosi. Anche in questo caso l’accesso è contingentato in funzione dei parcheggi disponibili, in raccordo con il Comune di Nicolosi.

“Si invita l’utenza a rispettare le indicazioni sul posto e a prestare la massima attenzione alla segnaletica e alle condizioni meteo”, avvisa la Città Metropolitana di Catania.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.