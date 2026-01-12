Eclissi Solare 12 agosto 2026 e 2 agosto 2027: il Sole scompare due volte, l’evento del millennio arriva in Italia

L’universo sta per mettere in scena uno dei suoi spettacoli più rari e potenti, un dittico celeste che trasformerà il bacino del Mediterraneo nell’ombelico del mondo astronomico. Tra l’agosto del 2026 e l’agosto del 2027, una fortunata coincidenza orbitale porterà ben due eclissi totali a sfiorare o attraversare le terre che furono culla della civiltà occidentale. Non si tratta solo di allineamenti fisici tra corpi celesti, ma di eventi che risvegliano un senso atavico di meraviglia e timore, riportandoci a un’epoca in cui il cielo era il libro su cui si leggevano i destini dei popoli. L’eccezionalità risiede nella vicinanza temporale e nella magnitudo dei fenomeni, che promettono di oscurare il giorno con una profondità che non si vedeva da generazioni.

L’astronomia europea e mediterranea si prepara così a vivere un periodo di eccezionalità senza precedenti nella storia moderna. Dopo decenni di attesa, nel corso dei prossimi mesi il vecchio continente e le sponde del Nord Africa diventeranno il palcoscenico di due dei fenomeni più spettacolari del ventunesimo secolo. Si tratta di un appuntamento doppio che vedrà il Sole e la Luna protagonisti di un allineamento perfetto, due eclissi solari durante cui in pieno giorno piomberà la notte, offrendo agli scienziati e agli appassionati un’occasione irripetibile per studiare la corona solare. L’entusiasmo della comunità scientifica è palpabile, poiché eventi di questa portata, così vicini nel tempo e nello spazio, rappresentano una rarità statistica che trasformerà la regione in un centro nevralgico per il turismo astronomico mondiale.

Il fascino dell’eclissi solare tra mito, storia e scienza

L’eclissi, dal greco ékleipsis ovvero “abbandono“, è da sempre vissuta come un momento di sospensione del tempo. Storicamente, questi eventi hanno deciso l’esito di battaglie, come quella del 585 a.C. tra Lidi e Medi, interrotta da un’improvvisa oscurità che portò alla pace. Simbolicamente, l’eclissi rappresenta il “matrimonio mistico” tra Sole e Luna, un istante in cui la ragione (il Sole) viene momentaneamente sopraffatta dall’inconscio e dal mistero (la Luna). Nel Medioevo e nel Rinascimento, la sparizione del disco solare era interpretata come un segno di collera divina o l’annuncio di grandi cambiamenti dinastici. Oggi, pur avendo spogliato il fenomeno del suo terrore superstizioso, conserviamo intatta la fascinazione scientifica: fu proprio durante un’eclissi totale nel 1919 che Sir Arthur Eddington confermò la Teoria della Relatività Generale di Einstein, osservando come la massa del Sole curvasse la luce delle stelle distanti.

L’eclissi solare del 12 agosto 2026: il ritorno dell’ombra e il bacio di fuoco sull’Europa

Il primo grande appuntamento è fissato per il 12 agosto 2026. Mancano esattamente 7 mesi. Questa eclissi totale di Sole segnerà il ritorno del cono d’ombra della Luna sull’Europa continentale dopo un’assenza di eventi analoghi che durava dal lontano 1999. Il percorso della totalità inizierà nelle remote regioni artiche, attraversando la Groenlandia e l’Islanda, per poi tuffarsi nell’Oceano Atlantico e approdare trionfalmente sulle coste settentrionali della Spagna. Sarà un evento caratterizzato da un’atmosfera magica, poiché in molte località la totalità avverrà con il Sole basso sull’orizzonte, al tramonto, regalando colori surreali e una corona solare che sembrerà tuffarsi direttamente nelle acque del mare o scomparire dietro le cime delle montagne. Grazie a questa coincidenza oraria, l’eclissi sarà ancora più facile da osservare.

Per chi desidera vivere l’esperienza della totalità nel 2026, le mete più ambite si trovano nella penisola iberica. Città come Burgos, Valladolid, Saragozza e la splendida isola di Palma di Maiorca si troveranno nel cuore del percorso dell’ombra. Anche l’Islanda, con la sua capitale Reykjavik, offrirà uno spettacolo unico, sebbene con un rischio meteorologico maggiore legato alla nuvolosità atlantica. In Spagna, le condizioni climatiche di agosto promettono cieli limpidi, rendendo le regioni della Castiglia e Aragona i luoghi ideali per posizionare i telescopi e godersi i circa due minuti di oscurità totale previsti. Anche se con 7 mesi di anticipo è impossibile prevedere il meteo.

L’eclissi solare del 12 agosto 2026 in Italia: il tramonto del Sole “a corna”

Sebbene l’Italia non sia attraversata dal cono d’ombra principale nel 2026, lo spettacolo sarà comunque straordinario in tutto il Paese, specialmente nelle regioni del Nord/Ovest. Al Nord, città come Milano, Torino e Genova vedranno il Sole oscurato per oltre il 90%, un valore talmente alto da causare un calo percepibile della temperatura e una variazione della luce ambientale. Il fenomeno si verificherà nel tardo pomeriggio, culminando poco prima del tramonto. Questo significa che, guardando verso l’orizzonte occidentale, gli italiani potranno ammirare un Sole che scende verso la linea del mare o delle montagne con la forma di una sottile falce, creando un effetto visivo mozzafiato.

Spostandosi verso il Centro e il Sud, la copertura diminuirà progressivamente ma rimarrà di grande impatto. A Roma il Sole sarà coperto per circa il 70%, mentre a Napoli e Palermo la percentuale scenderà rispettivamente verso il 45% e il 40%. Nonostante l’oscuramento parziale, la combinazione con la “golden hour” del tramonto renderà le fotografie di questo evento uniche nel loro genere. Sarà fondamentale trovarsi in luoghi con l’orizzonte ovest libero da ostacoli per non perdere gli ultimi istanti del fenomeno prima che il Sole scompaia definitivamente sotto l’orizzonte.

L’eclissi solare del 2 agosto 2017: l’evento astronomico del millennio

Appena un anno dopo, il 2 agosto 2027, il mondo assisterà a quello che molti esperti hanno già ribattezzato come l’evento del millennio. Questa eclissi totale di Sole sarà eccezionale per la sua durata estrema, dovuta a una configurazione orbitale quasi perfetta: la Luna si troverà al perigeo, ovvero nel punto più vicino alla Terra, apparendo più grande nel cielo, mentre la Terra sarà vicina all’afelio, rendendo il disco solare leggermente più piccolo. Il risultato sarà un’eclissi di durata incredibile, che raggiungerà il suo massimo nei pressi di Luxor, in Egitto, con oltre 6 minuti e 23 secondi di oscurità totale. È un tempo immenso, quasi il doppio di un’eclissi media, che permetterà di osservare con una calma senza precedenti i dettagli della corona solare, le protuberanze e persino i pianeti che appariranno nel cielo oscurato, come Venere e Marte. Si tratta di una durata che non sarà superata per decenni e che richiama la magnificenza delle eclissi celebrate dagli antichi astronomi del passato.

Il percorso della totalità nel 2027 sarà un viaggio attraverso la storia e la geografia del Mediterraneo e del Nord Africa. L’ombra partirà dall’Atlantico, attraverserà lo Stretto di Gibilterra toccando la Spagna meridionale, per poi scivolare lungo le coste di Marocco, Algeria, Tunisia e Libia, prima di tagliare in due l’Egitto e proseguire verso la Mecca in Arabia Saudita e il resto della Penisola Arabica. Questo evento non è solo un fenomeno astronomico, ma una vera e propria celebrazione della bellezza naturale e storica, unendo il cielo scuro ai paesaggi desertici e ai monumenti millenari della Valle dei Re. Quest’eclissi solare è un’immagine che evoca il ritorno del dio Ra, una suggestione che fonde la precisione della meccanica celeste con il misticismo delle antiche civiltà solari.

Luxor e le perle del Mediterraneo: dove vedere il buio totale

Per gli appassionati disposti a viaggiare, Luxor rappresenta senza dubbio la meta definitiva per il 2027. Vedere la corona solare apparire sopra i templi di Karnak o la Valle dei Re per oltre sei minuti è un’esperienza che capita una sola volta nella vita. Tuttavia, altre destinazioni offrono vantaggi logistici e climatici eccellenti. La Spagna stavolta meridionale, con Cadice e Malaga, vivrà oltre quattro minuti di totalità. Anche la Tunisia, in particolare la città di Sfax, si troverà perfettamente posizionata per offrire uno spettacolo duraturo in una cornice mediterranea indimenticabile.

L’Italia protagonista dell’eclissi solare: il sogno di Lampedusa e l’oscurità del Sud

Il 2027 sarà l’anno in cui la totalità toccherà finalmente il suolo italiano, seppur in un unico, speciale lembo di terra: l’isola di Lampedusa. La punta più meridionale d’Italia si troverà proprio sul margine settentrionale del cono d’ombra, con un oscuramento che raggiungerà il 99,8% o la totalità per pochi secondi, a seconda dell’esatta posizione sulla costa sud. Sarà un evento di portata storica per l’isola, che diventerà il centro del mondo per i cacciatori di eclissi italiani. Il cielo si tingerà di un blu cobalto profondo e le stelle diventeranno visibili in pieno giorno, regalando un’emozione che l’Italia non viveva dal 1961.

Nel resto del Paese, l’eclissi del 2027 sarà comunque la più profonda del secolo. Al Sud, in particolare in Sicilia e Calabria, l’oscuramento supererà il 90%, con punte del 92% a Siracusa e Agrigento. A Roma e nel Centro Italia la copertura sarà intorno al 75%, mentre al Nord, tra Milano, Torino e Venezia, il Sole verrà nascosto per circa il 60%. A differenza del 2026, l’eclissi del 2027 avverrà nella tarda mattinata, con il Sole alto nel cielo, rendendo l’effetto del calo di luminosità ancora più drammatico e spettrale, simile a un crepuscolo improvviso che avvolge le città italiane nel cuore dell’estate.

L’arcipelago di Malta nel cono d’ombra dell’eclissi solare

Se Lampedusa rappresenta l’estrema frontiera italiana della totalità, l’arcipelago di Malta ne sarà la vera e propria capitale mediterranea. Posizionata quasi perfettamente lungo la linea centrale del percorso dell’ombra, l’isola dei Cavalieri vivrà un’apoteosi di buio che durerà circa 4 minuti e 40 secondi. Immaginare la corona solare che si staglia sopra i bastioni dorati di La Valletta o che proietta la sua luce cinerea sui templi megalitici di Hagar Qim — strutture nate millenni fa proprio per osservare i cicli celesti — conferisce all’evento una dimensione sacrale e senza tempo. Per Malta, il 2 agosto 2027 non sarà solo un fenomeno astronomico, ma un ritorno alle origini del mito: la pietra calcarea delle sue città si tingerà di un blu metallico e la temperatura crollerà bruscamente mentre il Sole scompare nel cuore della mattinata, rendendo l’arcipelago una delle mete più ambite e suggestive dell’intero panorama mondiale per chiunque cerchi l’emozione della notte in pieno giorno.

Prepararsi all’oscurità: un monito per i sensi

Vivere un’eclissi totale o quasi totale è un’esperienza che trascende l’osservazione scientifica; è un evento che coinvolge tutti i sensi. Si avverte il silenzio improvviso della natura, il vento che cambia direzione (il cosiddetto “vento dell’eclissi“) e la luce che assume una qualità argentea, quasi irreale. Per godere appieno di questo biennio d’oro, sarà fondamentale prepararsi non solo con filtri certificati per la protezione degli occhi, ma anche con la consapevolezza di trovarsi di fronte a un meccanismo perfetto che ci ricorda la nostra piccola, meravigliosa posizione nel cosmo. Il 2026 e il 2027 non saranno solo date sul calendario, ma porte aperte verso l’infinito.