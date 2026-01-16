Efficientamento energetico, 90 milioni per i luoghi della cultura pubblici nel Mezzogiorno

Il Ministero della Cultura ha destinato 89,8 milioni di euro a 24 interventi di efficientamento energetico nei luoghi della cultura pubblici, tra biblioteche, archivi e complessi monumentali, a titolarità statale e della Regione Sicilia, nell’ambito del Programma Nazionale Cultura 2021-2027, Azione 2.1.1. Il provvedimento sostiene la transizione energetica di edifici culturali situati in Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi e delle emissioni di CO₂.

Tra i finanziamenti di maggiore rilievo del Ministero che fa capo ad Alessandro Giuli rientrano quelli destinati al Parco Archeologico di Pompei e al Real Sito di Carditello, due luoghi simbolo del patrimonio culturale nazionale. A Pompei gli interventi interesseranno strutture e impianti di uno dei più importanti complessi archeologici al mondo, migliorando la sostenibilità energetica e le condizioni di conservazione. Al Real Sito di Carditello, nel Comune di San Tammaro, il finanziamento consentirà la realizzazione di interventi strutturali e impiantistici per l’efficientamento energetico della Delizia Reale, rafforzandone il percorso di rilancio e valorizzazione.

Il decreto del Ministero della Cultura prevede, inoltre, risorse significative per la Cittadella della Cultura di Bari, polo strategico per la fruizione culturale regionale; per l’Archivio di Stato di Lecce e per quello di Cagliari. In questi casi gli interventi mirano a ridurre i consumi energetici degli edifici, migliorare la gestione degli impianti e garantire condizioni ambientali più stabili e sicure per la conservazione del patrimonio documentario, a beneficio sia degli studiosi sia del pubblico.

Nel complesso, gli interventi finanziati comprendono opere di isolamento degli edifici, sostituzione degli infissi, installazione di pompe di calore, sistemi di illuminazione LED e soluzioni digitali per la gestione intelligente dell’energia. L’investimento consentirà una riduzione media delle emissioni superiore al 63%, pari a una riduzione totale di oltre 2.900 tonnellate di CO₂ equivalente all’anno, migliorando il comfort per visitatori e operatori e rafforzando la tutela delle opere e dei documenti conservati.

Il decreto del Ministero della Cultura si inserisce nella strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile applicata al patrimonio culturale pubblico, confermando l’impegno a coniugare tutela, innovazione e responsabilità ambientale nei grandi siti archeologici, nei complessi monumentali e negli archivi statali.