Emergenza in Texas: atterraggio “sulla pancia” per l’aereo da ricerca NASA | VIDEO

Momenti di grande tensione all’aeroporto Ellington, a Sud/Est di Houston, dove un aereo da ricerca della NASA, il modello WB-57, è stato protagonista di un drammatico atterraggio d’emergenza. A causa di un guasto meccanico, il velivolo è stato costretto a toccare terra senza l’ausilio del carrello, scivolando lungo la pista sulla fusoliera tra fiamme e fumo. Al momento del contatto, non essendoci le ruote spiegate, l’impatto ha causato un violento scossone e l’accensione immediata di fiamme gialle e densi fumi bianchi sprigionati dall’attrito del metallo sull’asfalto.

Nonostante la spettacolarità dell’incidente e il rischio di incendio, il velivolo ha mantenuto la traiettoria lungo la pista, rallentando progressivamente fino a fermarsi. La NASA ha prontamente rilasciato una nota ufficiale tramite X, spiegando che tutti i membri dell’equipaggio sono al sicuro, e confermando che è stato riscontrato un problema meccanico sul quale verrà aperta un’indagine approfondita.

Il WB-57: un veterano della scienza

L’aereo coinvolto non è un mezzo comune, ma un pilastro della ricerca atmosferica statunitense. Progettato originariamente negli anni ’70, il NASA WB-57 è facilmente riconoscibile per la sua fusoliera estremamente sottile e le ali lunghe, caratteristiche che gli permettono prestazioni eccezionali:

Altitudine operativa: può volare oltre i 200 metri (63.000 piedi) , ai margini della stratosfera;

può volare oltre i , ai margini della stratosfera; Autonomia: è in grado di restare in volo per circa 6 ore e mezza ;

è in grado di restare in volo per circa ; Missione: viene utilizzato per raccogliere dati cruciali per la comunità scientifica, dallo studio del cambiamento climatico al monitoraggio dei lanci spaziali.

Le indagini

Ora l’attenzione degli esperti NASA si sposterà sull’analisi dei detriti e dei registri di volo per comprendere cosa abbia impedito l’estensione del carrello. Nonostante l’incidente, l’agenzia ha ribadito l’importanza di questo asset, che continua a essere fondamentale per la ricerca scientifica d’alta quota dopo oltre 50 anni di onorato servizio.