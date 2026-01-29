Emissioni globali di gas serra: Climate TRACE pubblica i dati di novembre 2025

Oggi, Climate TRACE ha riportato che le emissioni globali di gas serra (GHG) per il mese di novembre 2025 ammontavano a 4,98 miliardi di tonnellate di CO₂e. Ciò rappresenta un calo dello 0,04% rispetto a novembre 2024. Le emissioni globali totali da inizio anno ammontano a 55,39 miliardi di tonnellate di CO₂e. Questo dato è superiore dello 0,50% rispetto al totale da inizio anno del 2024. Le emissioni globali di metano a novembre 2025 sono state pari a 33,38 milioni di tonnellate di CH₄, con un aumento dello 0,05% rispetto a novembre 2024. La stima preliminare di Climate TRACE delle emissioni di novembre 2025 in Cina, il paese con il maggior numero di emissioni al mondo, è di 1,42 miliardi di tonnellate di CO₂e, con un calo di 5,00 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero dello 0,35% rispetto a novembre 2024.

Tra gli altri cinque paesi con le maggiori emissioni:

Le emissioni degli Stati Uniti sono aumentate di 5,21 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero dello 0,91% su base annua;

Le emissioni dell'India sono diminuite di 4,65 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero dell'1,37% su base annua;

Le emissioni della Russia sono diminuite di 0,15 milioni di tonnellate di CO₂e, ovvero dello 0,06% su base annua;

Le emissioni dell'Indonesia sono aumentate di 0,57 milioni di tonnellate di CO₂e, pari allo 0,47% su base annua.

Nell'UE, che nel suo complesso sarebbe la quarta fonte di emissioni a novembre 2025, le emissioni sono diminuite di 7,51 milioni di tonnellate di CO₂e rispetto a novembre 2024, pari al 2,31%.

Le emissioni di gas serra sono aumentate a novembre 2025 rispetto a novembre 2024 nei settori dei trasporti e dei rifiuti, mentre sono diminuite in agricoltura ed energia. Il settore energetico ha registrato la variazione maggiore delle emissioni su base annua, con una diminuzione dello 0,49% rispetto a novembre 2024.

Le emissioni agricole sono state pari a 597,08 milioni di tonnellate di CO₂e, con una diminuzione dello 0,03% rispetto a novembre 2024;

Le emissioni degli edifici sono state pari a 362,67 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto a novembre 2024;

Le emissioni di gas fluorurati sono state pari a 137,71 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto a novembre 2024;

Le emissioni derivanti dalle operazioni sui combustibili fossili sono state pari a 822,61 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto a novembre 2024;

Le emissioni del settore manifatturiero sono state pari a 850,00 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto a novembre 2024;

Le emissioni derivanti dall’estrazione mineraria sono state pari a 18,39 milioni di tonnellate di CO₂e, invariate rispetto a novembre 2024;

Le emissioni di energia sono state pari a 1.263,08 milioni di tonnellate di CO₂e, con un calo dello 0,49% rispetto a novembre 2024;

Le emissioni dei trasporti sono state pari a 752,22 milioni di tonnellate di CO₂e, con un aumento dello 0,46% rispetto a novembre 2024;

Le emissioni di rifiuti sono state pari a 171,35 milioni di tonnellate di CO₂e, con un aumento dello 0,48% rispetto a novembre 2024.

Emissioni di gas serra per città: novembre 2025

Le aree urbane con le emissioni totali di gas serra più elevate nel novembre 2025 sono state Shanghai, Cina; Tokyo, Giappone; New York, Stati Uniti; Los Angeles, Stati Uniti; e Houston, Stati Uniti.

Le aree urbane con i maggiori aumenti delle emissioni assolute a novembre 2025 rispetto a novembre 2024 sono state Ramagundam, India; Obra, India; Zibo, Cina; Toranagallu, India; e Newcastle, Australia. Quelle con i maggiori cali delle emissioni assolute tra questo novembre e lo scorso novembre sono state Waidhan, India; UNNAMED, India; Korba, India; Rotterdam [L’Aia], Paesi Bassi; e Düren, Germania.

Le aree urbane con i maggiori aumenti delle emissioni in percentuale sulle emissioni totali sono state Butibori, India; Uruguaiana, Brasile; Pare-Pare, Indonesia; Aligarh, India; e Obra, India. Quelle con i maggiori cali in percentuale sono state Ormoc, Filippine; Havířov, Repubblica Ceca; UNNAMED, India; Düren, Germania; e Anzio, Italia.