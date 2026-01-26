ENEA a Klimahouse 2026, l’edilizia del futuro prende forma: il programma

ENEA partecipa alla fiera internazionale dell’edilizia sostenibile e dell’efficienza energetica Klimahouse 2026, in programma a Bolzano dal 28 al 31 gennaio. Nello stand dell’Agenzia (A03/20), esperti ENEA condurranno 18 mini-seminari su temi che spaziano dai tetti verdi all’integrazione urbana, dalla prefabbricazione innovativa a bassissime emissioni ai nuovi biomateriali a base di canapa per costruzioni più green e sicure. Sarà un’occasione di aggiornamento sulle ultime normative europee e di condivisione di competenze, ricerche e soluzioni in materia di sostenibilità ed efficienza energetica. Il 30 gennaio ENEA organizzerà inoltre l’evento L’edilizia del futuro. Ricerca, politiche e materiali per la transizione del costruito.

Al centro del dibattito, temi chiave come la Direttiva sull’efficienza energetica EPBD, gli edifici intelligenti, la rigenerazione urbana, le nuove tecnologie e i materiali sostenibili, con un focus sul ruolo della ricerca e delle politiche pubbliche per la transizione del costruito verso modelli più efficienti (ore 15 – Südtirol Lounge, Fiera Bolzano).

Il programma

15.00 Opening Lecture | Costruire il futuro: perché l’edilizia è il cuore della transizione

Lecture introduttiva sul ruolo dell’edilizia nella transizione energetica, digitale e ambientale a cura di Giovanni Puglisi (ENEA)

15.10 Sessione 1 | Edifici intelligenti, efficienti e pronti al futuro

Edifici in funzione della Direttiva EPBD, Smart Readiness Indicator, domotica e futuro delle pompe di calore. Con ricercatori ENEA e aziende partner.

Modera: Giovanni Puglisi (ENEA)

Intervengono: Nicolandrea Calabrese (ENEA), Michele Ceola (Aermec), Biagio Di Pietra (ENEA), Lorenzo Pavarin (Schneider Electric)

15.35 Sessione 2 | Dalla casa alla città: modelli che funzionano

Esperienza Rehouse e innovazione per le PMI, tetti verdi e integrazione urbana, One Stop Shop e rigenerazione su scala metropolitana. Con ricercatori ENEA, imprese e istituzioni locali e metropolitane.

Modera: Alessandro Federici (ENEA)

Intervengono: Francesca Hugony (ENEA), Monica Misceo (ENEA), Stefania Pace (ENEA), Eleonora Pedone (BIOMat Canapa), Emanuele Sascor (Comune di Bolzano), Marco Felisa (Città Metropolitana di Milano), Massimo Nissoli (Harley&Dikkinson)

16.00 Sessione 3 | Tecnologie e materiali per costruire in modo sostenibile

Prefabbricazione innovativa a bassissime emissioni e biomateriali a base di canapa per il comfort e la sostenibilità dell’edificio. Con ricercatori ENEA e aziende partner.

Modera: Anna Marzo (ENEA)

Intervengono: Patrizia Aversa (ENEA), Claudio Mingazzini (Fsc Tech Srl), Eleonora Pedone (BIOmat Canapa)

16.25 Conclusioni

16.30 Chiusura dei lavori.