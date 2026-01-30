ENEA al Connact Annual Meeting 2026: Mariotti a Bruxelles per il tavolo su ricerca e innovazione

Mercoledì 4 febbraio a Bruxelles, il presidente ENEA Francesca Mariotti prenderà parte all’edizione 2026 di Connact Annual Meeting, di cui ENEA è anche partner. Organizzato da Fondazione Articolo 49 con l’Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia, l’evento mette a confronto i decisori politici con i principali attori del sistema produttivo italiano, favorendo il dialogo sulle priorità che il Sistema Italia deve porre al centro dell’agenda europea (Square Brussels Meeting Centre, Mont des Arts, Bruxelles – ore 16.30). Il Presidente Mariotti interverrà al tavolo Research & Innovation dedicato alle politiche di ricerca e innovazione, strategie fondamentali per affrontare sfide globali, creare occupazione e migliorare la vita dei cittadini. Il confronto riguarderà anche le proposte del nuovo quadro finanziario dell’Ue per incentivare la ricerca lungo tutta la filiera, dall’elaborazione teorica all’applicazione delle innovazioni.