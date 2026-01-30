ENEA al Connact Annual Meeting 2026: Mariotti a Bruxelles per il tavolo su ricerca e innovazione

Decisori politici e imprese a confronto sulle priorità del Sistema Italia nell’agenda europea

Connact Annual Meeting

Mercoledì 4 febbraio a Bruxelles, il presidente ENEA Francesca Mariotti prenderà parte all’edizione 2026 di Connact Annual Meeting, di cui ENEA è anche partner. Organizzato da Fondazione Articolo 49 con l’Ufficio di Collegamento del Parlamento europeo in Italia, l’evento mette a confronto i decisori politici con i principali attori del sistema produttivo italiano, favorendo il dialogo sulle priorità che il Sistema Italia deve porre al centro dell’agenda europea (Square Brussels Meeting Centre, Mont des Arts, Bruxelles – ore 16.30). Il Presidente Mariotti interverrà al tavolo Research & Innovation dedicato alle politiche di ricerca e innovazione, strategie fondamentali per affrontare sfide globali, creare occupazione e migliorare la vita dei cittadini. Il confronto riguarderà anche le proposte del nuovo quadro finanziario dell’Ue per incentivare la ricerca lungo tutta la filiera, dall’elaborazione teorica all’applicazione delle innovazioni.

Leggi altri articoli di ALTRE SCIENZE