Energia, la Russia potrebbe riprendere le esportazioni di elettricità verso la Cina

Le forniture di elettricità dalla Russia alla Cina potrebbero essere riprese se verrà ricevuta una richiesta corrispondente dalla Cina. Lo ha dichiarato l’ufficio stampa del Ministero dell’Energia russo all’agenzia TASS. “Le esportazioni di elettricità dalla Russia alla Cina potrebbero essere riprese su richiesta della Cina e in condizioni di cooperazione reciprocamente vantaggiose. Allo stesso tempo, una priorità fondamentale per la Russia rimane l’accelerata fornitura di elettricità all’economia in dinamico sviluppo dell’Estremo Oriente”, si legge nella dichiarazione. In precedenza, Kommersant aveva riferito che la Cina aveva completamente interrotto gli acquisti di elettricità dalla Russia a partire dal 1° gennaio. Il rifiuto di continuare le forniture sarebbe stato dovuto agli elevati prezzi all’esportazione, che nel 2026 per la prima volta hanno superato i prezzi interni cinesi, rendendo ulteriori acquisti non redditizi per Pechino.

Il contratto di fornitura di elettricità tra Mosca e Pechino resta in vigore fino al 2037. Inter RAO (l’unico operatore russo per le esportazioni e le importazioni di elettricità) ha esportato l’elettricità in eccesso dall’Estremo Oriente alla Cina. Inter RAO ha inoltre riferito che nei primi nove mesi del 2025 ha esportato 300 milioni di kWh di elettricità in Cina.