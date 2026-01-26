Energia, le esportazioni di olio combustibile dalla Russia verso l’Asia rallentano

Le esportazioni russe di olio combustibile verso l’Asia hanno subito un rallentamento all’inizio del 2026, poiché i crescenti controlli dovuti all’inasprimento delle sanzioni occidentali hanno ostacolato gli scambi commerciali, mentre gli attacchi dei droni ucraini contro gli impianti di raffinazione in Russia hanno ridotto la produzione. È quanto emerge dai dati di spedizione e da fonti del settore. Il rallentamento delle esportazioni russe, unito al calo delle spedizioni venezuelane verso la Cina dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti, potrebbe ridurre l’offerta asiatica di olio combustibile ad alto tenore di zolfo, utilizzato come materia prima per le raffinerie e come combustibile per bunker, e sostenere i prezzi. Secondo i dati di tracciamento delle navi di Kpler, le esportazioni russe di olio combustibile verso l’Asia a gennaio hanno totalizzato circa 1,2 milioni di tonnellate (circa 246.000 barili al giorno) e sono vicine ad un calo per il terzo mese consecutivo. Il crollo si verifica perché alcuni carichi vengono dirottati verso impianti di stoccaggio prima della riesportazione, a fronte di 2,5 milioni di tonnellate di esportazioni a gennaio 2025.

La produzione di prodotti raffinati russi è diminuita da ottobre, poiché diverse raffinerie hanno chiuso per riparazioni a seguito di attacchi di droni ucraini. Anche le tempestose condizioni invernali di dicembre e gennaio hanno avuto un impatto sui carichi. “Gli acquirenti non sono disposti ad assumersi rischi, dati i severi controlli e le sanzioni”, ha affermato Emril Jamil, analista senior di LSEG, in seguito alle sanzioni statunitensi sui produttori russi Rosneft e Lukoil di ottobre. Un trader di olio combustibile ha detto che ora è più complicato spostare i carichi dalle raffinerie sanzionate, poiché sono coinvolti più livelli, come i trasferimenti da nave a nave. Alcuni carichi sono trattenuti all’ancoraggio di Port Said, in Egitto, in attesa degli acquirenti, secondo fonti di mercato. Secondo le stime commerciali, circa 360.000 tonnellate caricate tra novembre e dicembre vengono spedite in Asia attraverso rotte più lunghe che attraversano l’Africa. Di queste, circa 300.000 tonnellate non hanno una destinazione finale.