Energia, Microsoft acquista crediti di carbonio legati all’agricoltura rigenerativa

Microsoft ha concordato con Indigo Carbon l’acquisto di un record di 2,85 milioni di crediti di carbonio per il suolo legati all’agricoltura rigenerativa negli Stati Uniti, poiché mira a diventare “carbon negative” entro il 2030, nonostante l’aumento delle emissioni legate all’intelligenza artificiale. Sebbene Microsoft, il più grande acquirente al mondo di crediti di rimozione del carbonio, non abbia rivelato il costo dell’accordo di 12 anni, una persona fonte ha affermato che rientra nell’intervallo storico di 60-80 dollari a tonnellata per i crediti di Indigo Carbon, il che stimerebbe l’accordo tra 171 e 228 milioni di dollari. L’agricoltura rigenerativa comprende una serie di azioni come la riduzione della lavorazione del terreno, l’utilizzo di colture di copertura e il pascolo del bestiame per migliorare la capacità del suolo di catturare le emissioni di carbonio dannose per il clima e trattenere l’acqua. La società di dati di mercato Sylvera ha affermato di aver registrato un aumento della domanda di tali crediti lo scorso anno, incluso un accordo da parte di Microsoft per 2,6 milioni di crediti da Agoro Carbon, che in precedenza deteneva il record per l’accordo più grande.

“Sta portando l’importanza della rimozione del carbonio dal suolo nell’azione aziendale per il clima e, in particolare, per Indigo, consolidando la nostra reputazione e leadership sui crediti di carbonio ad alta integrità. Anche gli agricoltori ne traggono beneficio economicamente, ricevendo il 75% del costo medio ponderato di un credito per ogni emissione o anno di raccolto”, ha dichiarato all’agenzia Reuters Meredith Reisfield, senior director per le politiche, le partnership e l’impatto di Indigo.

“Microsoft è entusiasta dell’approccio di Indigo all’agricoltura rigenerativa, che offre risultati misurabili attraverso crediti verificati e pagamenti agli agricoltori”, ha dichiarato Phillip Goodman, direttore Rimozione del Carbonio di Microsoft. Essere ad emissioni negative di carbonio significa che Microsoft intende garantire di facilitare una rimozione di carbonio maggiore rispetto alla quantità emessa dalle sue attività a livello globale. Nel mercato volontario del carbonio, ai progetti possono essere assegnati crediti per ogni tonnellata di anidride carbonica rimossa dall’atmosfera e le aziende possono acquistare questi crediti per compensare le emissioni delle loro attività commerciali. Indigo aiuta a individuare le aree in cui è possibile ridurre o eliminare le emissioni e poi collabora con gli agricoltori per sviluppare i progetti e vendere i crediti.