Energia, nel 2025 Gazprom ha fornito più gas alla Cina che all’Europa: è la prima volta

Per la prima volta, Gazprom nel corso del 2025 ha fornito più gas alla Cina che all’Europa, consegnando alla Cina 38,8 miliardi di metri cubi di gas. Lo ha dichiarato la holding russa. “Nel 2025 – ha affermato Gazprom – la società ha consegnato per la prima volta più gas alla Cina che all’Europa. Secondo i dati preliminari, Gazprom ha fornito alla Cina 38,8 miliardi di metri cubi di gas nel 2025 (il 24,8% in più rispetto al 2024). Pertanto, la società ha esportato più gas da gasdotto in Cina che nei Paesi europei non appartenenti alla CSI (Turchia inclusa)”. La holding russa ha inoltre aumentato le forniture di gas a Kazakistan, Uzbekistan e Kirghizistan del 22,2% e alla Georgia del 40,4%.