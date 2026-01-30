Energia, Pichetto: “coniugare la sfida della transizione energetica con il contesto geopolitico incerto”

“La transizione energetica e il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione impongono l’esigenza di coniugare crescita delle fonti rinnovabili, mercati concorrenziali ed efficienti, sviluppo infrastrutturale e sicurezza energetica in un contesto geopolitico incerto”. Così Gilberto Pichetto ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica intervenendo alla terza edizione degli Energy Days, organizzati dal Politecnico di Torino in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con il supporto del ministero dell’Università e della Commissione Europea. “L’Italia e il Mase – ha spiegato Pichetto – sono impegnati a raggiungere gli obiettivi assunti in ambito Unione Europea e nei consessi internazionali, perché la transizione è si un impegno gravoso, ma è anche una grande opportunità di rilancio per la nostra economia e manifattura, ed è soprattutto un dovere morale che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni”.

“La collaborazione tra il Mase e il Politecnico di Torino continuerà a promuovere soluzioni tecnologiche innovative, contribuendo in maniera concreta al rafforzamento della sicurezza, del monitoraggio ambientale, dell’efficienza e della transizione verde del settore energetico”, ha osservato ancora il ministro.