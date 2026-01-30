Energia, Pichetto: “maturi i tempi per l’approvazione del decreto”

“Ritengo che i tempi siano maturi affinché entro febbraio il Consiglio dei Ministri approvi il decreto energia”. Ad affermarlo il ministro della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto a Torino a margine degli Energy Days, organizzati dal Politecnico in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con il supporto del ministero dell’Università e della Commissione Europea. “Stiamo andando avanti articolo per articolo – ha spiegato Pichetto – tutta la parte tecnica è completamente conclusa, stiamo vedendo anche tutta una parte di intervento che deve vedere la condivisione di più ministeri, è un momento di concerto, siamo alla parte finale in cui i tecnici del mio ministero si confrontano con i tecnici degli altri ministeri”, ha aggiunto il ministro.