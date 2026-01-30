Eni rafforza la collaborazione energetica con l’Albania

L’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato oggi a Tirana il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama. Descalzi ha aggiornato il primo Ministro sulle attività di Eni nel Paese, soffermandosi sulle attività esplorative con focus sul gas e sul permesso onshore Dumrea, nonché sulle attività legate alla transizione energetica. In particolare, le parti si sono soffermate sui progetti di generazione elettrica da fonti rinnovabili in Albania con successiva distribuzione in Italia mediante interconnettore. Eni è stata presente in Albania nei primi anni ’90 ed è ritornata nel Paese nel 2019.