Eruzione del vulcano Popocatépetl in Messico: attività esplosiva e colonna di cenere | VIDEO

L'eruzione del vulcano Popocatépetl ha prodotto una colonna di cenere vulcanica che si è innalzata fino a un'altitudine stimata di 6.400 metri

Eruzione del vulcano Popocatépetl in Messico

Il Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha segnalato che continua l’eruzione del vulcano Popocatépetl, in Messico iniziata nei giorni scorsi. Il livello di allerta rimane “Allerta Gialla – Fase 2” (livello 4 su una scala di 7 livelli). L’attività esplosiva sul vulcano continua. Il Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) di Washington ha lanciato l’allarme per una colonna di cenere vulcanica che si è innalzata fino a un’altitudine stimata di 6.400 metri e si sta muovendo in direzione sud-est.

