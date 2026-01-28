Eruzione del vulcano Popocatépetl in Messico: attività esplosiva e colonna di cenere | VIDEO

Il Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha segnalato che continua l’eruzione del vulcano Popocatépetl, in Messico iniziata nei giorni scorsi. Il livello di allerta rimane “Allerta Gialla – Fase 2” (livello 4 su una scala di 7 livelli). L’attività esplosiva sul vulcano continua. Il Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) di Washington ha lanciato l’allarme per una colonna di cenere vulcanica che si è innalzata fino a un’altitudine stimata di 6.400 metri e si sta muovendo in direzione sud-est.