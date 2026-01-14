Escursionisti bloccati dalla nebbia a Campo Imperatore: soccorsi

Intervento, nel tardo pomeriggio di ieri, su Piana di Campo Imperatore per soccorrere 4 giovani escursionisti di origine cinese in difficoltà a causa del peggioramento improvviso delle condizioni meteo. I 4 escursionisti, 3 uomini e una donna di età compresa tra i 22 e i 27 anni, saliti in quota con la funivia del Gran Sasso d’Italia, hanno cominciato a camminare sulla piana, quando l’arrivo della nebbia e il rapido cambiamento delle condizioni ambientali hanno impedito loro di proseguire e di orientarsi correttamente. Uno dei componenti del gruppo è riuscito a rientrare alla stazione di monte della funivia, da dove ha lanciato l’allarme.

Immediatamente, una squadra di terra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, già presente in zona, ha avviato le ricerche. Due escursionisti sono stati rapidamente individuati e raggiunti in località Le Fontari, nei pressi dell’impianto di risalita, mentre il terzo più distante è stato rintracciato nei pressi del Lago Pietranzoni. Il recupero è avvenuto con il supporto del gatto delle nevi del Centro Turistico del Gran Sasso. Una volta ricongiunti, i tre escursionisti sono stati accompagnati alla stazione di monte della funivia e sottoposti a valutazione sanitaria: tutti risultavano in buone condizioni di salute.