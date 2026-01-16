Esplosione, incendio e crollo nell’Aretino: concluse operazioni di ricerca e spegnimento | VIDEO

I vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona, impegnati dalle 17:30 di ieri in località Il Matto a seguito di un’esplosione che ha coinvolto una palazzina di 2 piani causandone il crollo parziale e lo sviluppo di un incendio, hanno concluso le operazioni: confermate 3 persone ferite, le uniche coinvolte nell’esplosione. Le squadre hanno lavorato fino alla tarda sera di ieri per la ricerca tra le macerie di eventuali dispersi. Le operazioni di bonifica dell’area incendiata sono terminate all’alba. In corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno prodotto l’esplosione.