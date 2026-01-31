Esplosioni in Iran, vittime ad Ahvaz: autorità parlano di gas e residuati bellici

Oltre all’esplosione in un edificio a Bandar Abbas, dalle cause ancora in fase di accertamento e i feriti in ospedale, esplosioni sono state segnalate oggi nelle due città di Khorramshahr e Abadan, nella provincia sud-occidentale del Khuzestan, a circa 50 chilometri dalle acque del Golfo Persico. Irna ha riferito che gli incidenti sono stati collegati agli esplosivi rimasti dalla guerra Iran-Iraq degli anni ’80, vicino alla zona di confine con l’Iraq. Un’altra esplosione si è verificata nella città provinciale di Ahvaz, nel Khuzestan, uccidendo quattro persone, “collegata a una fuga di gas”, come riportato dai media statali.

Con l’escalation della tensione tra Iran e Stati Uniti in questi giorni, si sono verificati rumori di esplosioni e l’attivazione del sistema di difesa a Teheran, nonché forti esplosioni nella parte orientale della capitale, dove si trovano alcuni siti nucleari, nei giorni scorsi. Esplosioni sono state udite anche in altre città, tra cui Dezful e Isfahan, su cui il governo non ha rilasciato dichiarazioni.