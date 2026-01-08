Esplosioni nella notte a Leopoli, allarme in città: incubo del missile balistico “Oreshnik” | VIDEO

Una serie di potenti esplosioni è stata avvertita nella notte a Lviv (Leopoli) e in gran parte della regione circostante, generando allarme tra la popolazione. Secondo quanto riportato dai media locali, le detonazioni sarebbero state percepite a lunga distanza anche in assenza di tracciamenti radar di missili. Le autorità locali hanno confermato che si sono verificate esplosioni, ma al momento non hanno fornito dettagli conclusivi sulle cause né sull’eventuale presenza di impatti o danni. “Dopo il suono della sirena antiaerea a Leopoli, si sono udite una serie di esplosioni. Stiamo attualmente indagando su cosa sia successo esattamente, se ci siano stati degli arrivi e in quale zona. Stiamo collaborando con tutti i servizi”, ha dichiarato il sindaco di Leopoli, sottolineando che le verifiche sono in corso. Nel frattempo, canali Telegram ucraini e alcune fonti non ufficiali ipotizzano l’uso di un missile balistico a raggio intermedio (IRBM) RS-26 “Oreshnik”.