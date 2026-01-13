Etna, conclusa l’ultima fase eruttiva: il VONA torna verde

Si è conclusa l’ultima spettacolare fase eruttiva dell’Etna che era cominciata il 24 dicembre scorso con attività stromboliana ai crateri sommitali, a cui hanno fatto seguito nei giorni successivi fontane di lava e l’emissione di più colate nella desertica Valle del Bove. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, di Catania. L’allerta per l’aviazione, il VONA, è tornato verde, il più basso livello di allarme su una scala di quattro. L’ultima fase eruttiva dell’Etna non ha impattato sull’Aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania, che è rimasto sempre pienamente operativo.