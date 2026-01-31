Etna Nord nel caos: ore di attesa tra neve e traffico, automobilisti bloccati al freddo

Ancora una volta, sempre la stessa identica storia. È quanto denunciano decine di automobilisti rimasti bloccati per ore lungo la strada che conduce a Etna Nord – Piano Provenzana, nel territorio di Linguaglossa. Una giornata che doveva essere dedicata alla neve e alla montagna si è trasformata in un’odissea fatta di file interminabili, carreggiate impraticabili e totale assenza di gestione del traffico. Le immagini parlano chiaro: auto incolonnate a perdita d’occhio, carreggiate ridotte da cumuli di neve ai lati della strada, persone costrette a scendere dai veicoli dopo ore di immobilità. Il tutto mentre il buio iniziava a calare e le temperature scendevano rapidamente.

“È ancora tutto bloccato da ore”. A preoccupare di più è l’assenza di vie di fuga e di un piano d’emergenza efficace. “Ci auguriamo sempre che nessuno abbia bisogno di un’ambulanza o debba rientrare con urgenza perché in queste condizioni sarebbe costretto ad aspettare come tutti gli altri”. Una situazione che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’organizzazione degli accessi alla zona montana. Senza un presidio costante, una viabilità controllata e un numero adeguato di operatori sul posto, ogni giornata di grande affluenza rischia di trasformarsi in un blocco totale, con disagi enormi per famiglie, turisti e residenti. “Senza parole”, commentano in molti. E intanto resta l’amara sensazione di un problema noto, ma mai davvero risolto.