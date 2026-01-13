Etna, relativa quiete tra sbuffi di gas e cenere | FOTO

La nostra affezionata lettrice Antonella Infanta ha condiviso alcune fotografie scattate questa mattina che hanno per protagonista l’Etna. Le immagini mostrano chiaramente sbuffi di gas e cenere che si alzano dai crateri sommitali, un fenomeno che non è passato inosservato. Nonostante l’impatto visivo, il vulcano risulta al momento quieto e non si registrano attività eruttive in corso. Dal punto di vista sismico, gli esperti INGV riportano che l’ampiezza media del tremore vulcanico continua a oscillare tra valori medi e bassi, indicando una fase di relativa stabilità del sistema vulcanico.