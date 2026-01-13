Evacuati 15 appartamenti a Romans d’Isonzo per una fuga di gas

Una decina di persone, cioè tutte quelle presenti in uno stabile di cinque piani e 15 appartamenti a Romans d’Isonzo (Gorizia) sono state fatte sgomberare dai Vigili del fuoco del Comando di Gorizia a scopo precauzionale, dopo aver accertato la presenza di gas nel vano scale prossima ai limiti di pericolosità. Contestualmente, i Vigili del fuoco hanno chiesto l’intervento dell’azienda fornitrice del gas. E’ accaduto oggi in tarda mattinata e le persone evacuate sono state portate in una zona sicura. Successivamente, proprio in collaborazione con i tecnici dell’azienda del gas, è stata individuata la perdita, che è stata presto eliminata. I Vigili del fuoco hanno ripristinato le condizioni di sicurezza, e quindi tutti gli inquilini temporaneamente evacuati hanno potuto fare rientro nei propri appartamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per quanto di competenza. L’intervento dei Vigili del fuoco si è concluso alle ore 18.45.