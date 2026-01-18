Festival delle Scienze 2026: l’Osservatorio Raffaelli chiama gli studenti a raccontare il clima di oggi e di domani

L’Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico “Prof. Don Giancarlo Raffaelli”, invita tutti gli studenti a partecipare a un’iniziativa speciale dedicata alla scienza, alla meteorologia e ai temi ambientali, inserita nella IV Edizione del Festival delle Scienze, che si svolgerà dal 9 al 15 marzo 2026 a Bargone di Casarza Ligure. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere giovani e giovanissimi in un percorso di riflessione sul clima che stiamo vivendo oggi e su quello che immaginiamo per il futuro, valorizzando idee, sensibilità e osservazioni che arrivano direttamente dal mondo della scuola. In un’epoca in cui eventi atmosferici intensi, il progetto vuole trasformare la consapevolezza in partecipazione attiva, ricordando che comprendere ciò che accade intorno a noi è il primo passo per proteggere il territorio e costruire un domani più sicuro e sostenibile.

Gli studenti sono invitati a realizzare un elaborato creativo o scientifico che risponda a una domanda centrale: “il clima che viviamo oggi e quello che immaginiamo per il futuro: come la meteorologia e l’ambiente influenzano la nostra vita quotidiana?”. Il lavoro potrà essere realizzato individualmente, insieme ad alcuni compagni oppure come progetto di classe, favorendo la collaborazione e il confronto tra studenti e insegnanti. La proposta lascia ampia libertà nella scelta della forma espressiva, perché ogni linguaggio può diventare efficace per raccontare ciò che si osserva e ciò che si immagina: si potrà quindi partecipare con un disegno, un fumetto o un poster, con un tema, un racconto, una poesia o un testo, con una ricerca o un piccolo studio, oppure con un video, una presentazione o un contenuto digitale.

Anche chi preferisce i social potrà contribuire con un progetto pensato per questo tipo di comunicazione, come una storia o un reel, dando così alla riflessione scientifica un taglio moderno e vicino alle nuove generazioni. Accanto al valore culturale ed educativo dell’iniziativa, sono previsti anche premi e riconoscimenti: gli elaborati premiati potranno ricevere un libro a tema scientifico o ambientale, l’iscrizione gratuita all’Osservatorio Raffaelli per un anno e l’accesso gratuito per un anno al Museo del Clima e delle Scienze e alla Biblioteca, anche insieme alla famiglia e a un amico o un’amica; per le scuole superiori è previsto inoltre un contributo economico da utilizzare in librerie o musei. Non solo i singoli studenti, ma anche le classi e le scuole potranno ricevere materiale didattico, con l’intento di favorire e potenziare le attività nei laboratori, in particolare quelli di fisica e chimica. Per partecipare sarà necessario inviare il proprio elaborato entro il 28 febbraio 2026 all’indirizzo email osservatorioraffaelli1883@gmail.com.