Finlandia, temperature fino a -40 °C: migliaia di turisti bloccati per voli cancellati

Migliaia di turisti sono bloccati nel nord della Finlandia dopo che i voli all’aeroporto di Kittilä, nella Lapponia finlandese, sono stati cancellati a causa del freddo intenso. La temperatura è scesa stamattina a -37 °C, rendendo difficile lo sbrinamento degli aerei e altre operazioni, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica finlandese Yle. Il freddo intenso dovrebbe continuare anche lunedì, con temperature che sfioreranno i -40 °C in questa zona del Paese poco popolata. I finlandesi sono generalmente abituati alle temperature invernali gelide, ma il freddo di quest’anno, che ha colpito vaste regioni dell’Europa settentrionale, centrale e orientale, è più intenso rispetto agli altri anni.

Le forti nevicate, i venti intensi e le strade ghiacciate hanno causato disagi ai trasporti in diverse parti d’Europa. In Germania i passeggeri dei treni hanno dovuto affrontare ritardi a causa della sospensione del servizio dovuta alla neve. Lunedì le scuole della Renania Settentrionale-Vestfalia passeranno alle lezioni online. Nei paesi baltici dell’Estonia e della Lituania, agli automobilisti è stato chiesto di rinviare tutti i viaggi non essenziali a causa delle previste bufere di neve, mentre la vicina Lettonia ha emesso un’allerta neve per la parte occidentale del paese.