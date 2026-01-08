Fiocchi di neve a Piazza Armerina, danza silenziosa nella notte | VIDEO

Piazza Armerina, nell’Ennese, testimone di una notte magica. Fiocchi leggeri, catturati in un video dal nostro affezionato lettore David Cartarrasa, hanno danzato in aria come in una coreografia. La città, avvolta in un silenzio ovattato, ha visto i piccoli cristalli danzare al ritmo di un vento gentile, creando un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. La neve stanotte ha regalato a Piazza Armerina un momento di pura poesia invernale.

