Fiocchi di neve sulla pianura veneta, spargisale in azione

Una leggera nevicata sta interessando nella mattinata odierna gran parte della pianura del Veneto, senza però determinare accumuli significativi al suolo. Le province maggiormente coinvolte risultano Vicenza, Padova e Treviso, mentre deboli fiocchi sono stati segnalati anche nel Veneziano. Al momento non si registrano problemi alla circolazione stradale, ma l’attenzione resta alta per il possibile rischio di ghiaccio, favorito dalle temperature notturne scese sotto lo zero in tutta la regione.

Proprio per prevenire situazioni di pericolo, mezzi spargisale sono entrati in azione fin dalle prime ore dell’alba a Vicenza e negli altri capoluoghi veneti, con interventi mirati soprattutto su ponti e viadotti, punti più esposti alla formazione di tratti ghiacciati.

Nevicate ancora più deboli si osservano nelle zone montane, dove le temperature rigide, come i -4°C registrati alle 10 sull’Altopiano di Asiago, limitano l’intensità delle precipitazioni. La perturbazione è di breve durata e non sono attese nevicate di rilievo né in pianura né in montagna.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.