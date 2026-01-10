Foehn tempestoso sulle Alpi piemontesi, venti da uragano alla Gran Vaudala di Ceresole Reale

Il Piemonte è oggi interessato da intensi venti di Foehn, con effetti che si estendono dalle alte quote fino alla pianura torinese. In montagna, le raffiche più forti sono le seguenti al momento: fino a 120 km/h alla Gran Vaudala di Ceresole Reale, 116 km/h al Rifugio Gastaldi e alla Sacra di San Michele. In pianura, il vento soffia tra i 40 e i 50 km/h, con punte localizzate superiori ai 60 km/h nei fondovalle. Il Foehn è un vento secco e caldo che si genera quando l’aria umida supera una catena montuosa. Durante la discesa sul versante sottovento, l’aria si riscalda e si asciuga, causando improvvisi aumenti di temperatura e raffiche sostenute. Queste condizioni possono rendere pericolose le attività all’aperto, aumentando il rischio di caduta di rami e rendendo instabili le condizioni sulle strade di montagna.

Foehn in Piemonte: raffiche di quasi 100km/h al Pian della Mussa (TO)

Forte Foehn in Piemonte: le immagini da Collegno

