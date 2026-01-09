Forte mareggiata sul litorale romano

Dalla scorsa notte una forte mareggiata sta interessando il litorale romano, da Ostia a Fregene e fino alle località più a nord. Al momento, con onde di circa 2 metri, non sono segnalate criticità, ma i balneari seguono con attenzione l’evolversi della situazione, soprattutto nelle ore notturne, quando il moto ondoso potrebbe intensificarsi fino a superare i tre metri all’alba, secondo le previsioni meteo marine. A Fregene, mentre la diga soffolta già completata protegge circa 800 metri del litorale Sud, persistono timori nella zona centrale, soggetta a erosione, in attesa del prolungamento dei lavori della barriera soffolta previsto nel nuovo anno.

