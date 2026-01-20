Forte tempesta geomagnetica, nessun allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale

Le recenti perturbazioni geomagnetiche registrate a partire dalla notte del 20 gennaio non hanno avuto alcun impatto sul funzionamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). A confermarlo è Roscosmos, secondo cui l’equipaggio della ISS prosegue il proprio lavoro in piena normalità, seguendo il programma di volo previsto. Non esistono rischi né per la salute degli astronauti né per la sicurezza della stazione. Nei giorni scorsi, alcuni mezzi di informazione avevano diffuso la notizia di una presunta evacuazione dell’equipaggio in uno dei moduli della stazione a causa di una tempesta magnetica. Tuttavia, questa ricostruzione non corrisponde al vero. Non è stato attivato alcun protocollo di emergenza e non si sono rese necessarie misure straordinarie.

Le tempeste geomagnetiche sono fenomeni naturali legati all’attività solare: flussi di particelle cariche possono interagire con il campo magnetico terrestre, causando disturbi che, nei casi più intensi, possono influenzare le comunicazioni o le reti elettriche. La ISS, però, è progettata per resistere a questo tipo di eventi, grazie a sistemi di schermatura e a procedure operative consolidate.

L’episodio evidenzia l’importanza di verificare le fonti quando si tratta di notizie scientifiche e spaziali. In questo caso, nonostante il clamore mediatico, la situazione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è rimasta sotto controllo e pienamente operativa, senza alcuna interruzione delle attività quotidiane degli astronauti.