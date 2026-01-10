Forte terremoto in Indonesia: epicentro alle Isole Talaud | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Indonesia alle 23:58 locali (le 15:58 italiane) di oggi, sabato 10 gennaio. I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 6.4 con epicentro in mare, nei pressi delle Isole Talaud. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 59km. Non sono noti, al momento, danni a persone o cose.