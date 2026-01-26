Forte terremoto in Papua Nuova Guinea: epicentro a Mendi | DATI e MAPPE

Una forte scossa di terremoto ha colpito la Papua Nuova Guinea alle 03:06 locali del 27 gennaio (le 18:06 italiane del 26 gennaio). I sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 5.6 con epicentro individuato 40km a sud-sudovest di Mendi e profondità di appena 8km. Al momento, non si hanno notizie di danni a persone o cose.