Forte terremoto scuote lo Ionio, avvertito in Calabria | DATI e MAPPE

Un forte terremoto, magnitudo mb 4.3, ha scosso questa mattina il Mar Ionio Settentrionale, le acque al largo della Calabria. L’INGV ha registrato il sisma alle 07:02 ad una profondità di 15 km. L’evento è stato avvertito dalla popolazione di Cosenza, Guardavalle, Matino, Vibo Valentia, San Giorgio Morgeto, Tricase, Rombiolo, Bovalino, Marano Principato ed Amantea (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.