Forte vento e mare mosso: nave rischia il naufragio contro gli scogli in Sardegna

Ha rischiato di finire contro gli scogli, in prossimità dell’Isola di San Pietro, nella parte meridionale della Sardegna, una nave di 116 metri di bandiera ‘Saint Kitts and Nevis’, un livestock, con 33 persone di equipaggio, ma l’intervento della Guardia Costiera di Cagliari ha evitato il peggio. La nave, costruita per il trasporto di animali vivi, ma priva di carico, era in navigazione ieri sera da Great Bitter Lake (Egitto) a Cartagena (Spagna), quando ha lanciato una richiesta di soccorso alla Guardia Costiera a causa di un’avaria al motore, mentre il vento di ponente ne causava lo scarroccio verso le coste a sud-ovest dell’Isola di San Pietro.

Le operazioni di soccorso, rese particolarmente complesse dal forte vento da ovest-nordovest insistente sull’area e dallo stato del mare, sono state iniziate dall’Ufficio circondariale marittimo di Carloforte e sono state poi assunte dalla Guardia Costiera di Cagliari, che ha coordinato l’invio in zona di due motovedette, la CP 869 di Carloforte e la CP 812 di Sant’Antioco e del rimorchiatore portuale dislocato a Portovesme, adatto per manovre di navi di piccolo tonnellaggio.

Per il forte vento e del mare formato con onda fino a 5 metri, i tentativi di aggancio e spostamento della nave eseguiti con il rimorchiatore sono risultati inefficaci a causa della rottura di 4 cavi utilizzati per il traino, pertanto è stato coordinato l’intervento di un rimorchiatore di maggiori capacità dalla rada di Sarroch. Il comando di bordo, visto che la nave ‘scarrocciava’ pericolosamente in prossimità della costa scogliosa di Punta Spalmatore, ha dato fondo alle ancore e ha richiesto alla Guardia Costiera l’abbandono nave mentre la poppa si avvicinava agli scogli affioranti del promontorio, con il rischio di naufragare e di disperdere in mare il carburante presente nelle cisterne.

Per salvare l’equipaggio, la Sala operativa ha fatto decollare da Decimomannu l’elicottero AW139 della IV Sezione Elicotteri della Guardia Costiera ed ha chiesto l’intervento dell’elicottero AW139 dell’Aeronautica Militare, che hanno raggiunto la nave e iniziato le operazioni di soccorso ma, a causa delle condizioni meteo estreme (vento da 50 nodi) e dei significativi movimenti di rollio e beccheggio della nave, non ne hanno potuto evacuare l’equipaggio. Nel frattempo le manovre adottate dal Comando di bordo sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera hanno consentito alla nave di orientarsi parallelamente alla costa e le ancore si sono stabilizzate, mitigando la situazione di pericolo per la nave e per l’equipaggio.

Nella tarda nottata è arrivato sul posto il rimorchiatore Vincenzino O. dei rimorchiatori sardi che, con il supporto delle motovedette della Guardia Costiera, ha agganciato la nave e sta iniziando le operazioni di assistenza intese a mettere in sicurezza la nave e il suo equipaggio.

