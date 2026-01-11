Forti piogge colpiscono El Salvador, allagamenti diffusi | VIDEO

Le prime piogge significative dell’anno hanno colpito El Salvador nella serata di sabato ora locale, provocando disagi e inondazioni in diverse zone del Paese. Nella zona residenziale di Ciudad Marsella, a San Juan Opico, i residenti hanno denunciato l’allagamento delle proprie abitazioni. Il Ministero dell’Ambiente ha monitorato le precipitazioni, che hanno interessato inizialmente l’Area Metropolitana di San Salvador, estendendosi poi verso i dipartimenti di Chalatenango, Cuscatlán e Cabañas. Tra le 18 e le 19, le piogge hanno interessato Quezaltepeque, Santa Tecla, Colón, Lourdes e Coatepeque.