Forti piogge colpiscono El Salvador, allagamenti diffusi | VIDEO

Le precipitazioni hanno interessato inizialmente l'Area Metropolitana di San Salvador, estendendosi poi verso altri dipartimenti

Le prime piogge significative dell’anno hanno colpito El Salvador nella serata di sabato ora locale, provocando disagi e inondazioni in diverse zone del Paese. Nella zona residenziale di Ciudad Marsella, a San Juan Opico, i residenti hanno denunciato l’allagamento delle proprie abitazioni. Il Ministero dell’Ambiente ha monitorato le precipitazioni, che hanno interessato inizialmente l’Area Metropolitana di San Salvador, estendendosi poi verso i dipartimenti di Chalatenango, Cuscatlán e Cabañas. Tra le 18 e le 19, le piogge hanno interessato Quezaltepeque, Santa Tecla, Colón, Lourdes e Coatepeque.

