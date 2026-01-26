Frana a Niscemi: disposta l’evacuazione di tutti i residenti nella fascia di 4 km | FOTO

Non si arresta l’emergenza frana a Niscemi, nel Nisseno. Il movimento franoso che ieri ha colpito il quartiere Sante Croci continua a destare forte preoccupazione: nella notte si è infatti staccata una porzione del costone sul versante Ovest, profonda circa 10 metri, aggravando una situazione già critica. Al momento l’area interessata dalla frana si estende dal Belvedere fino alla strada provinciale 10. Il bilancio degli sfollati è in costante aumento: sono 1.060 le persone evacuate dalle zone considerate a rischio crollo. Alla luce dell’evoluzione del fenomeno, le autorità hanno disposto l’evacuazione di tutti i residenti presenti nella fascia di 4 km dall’area interessata: è quanto ha reso noto la Protezione Civile.

Nella giornata di oggi il prefetto di Caltanissetta, Donatella Messina, parteciperà a un vertice operativo insieme ai dirigenti della Protezione civile regionale e al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, per fare il punto della situazione e coordinare gli interventi di emergenza. In mattinata è inoltre previsto un sorvolo tecnico dell’area per valutare dall’alto l’estensione e l’evoluzione del dissesto.

Tra le priorità indicate dalle autorità figurano il ripristino e la messa in sicurezza della viabilità, oltre all’individuazione di soluzioni efficaci per garantire la continuità scolastica agli studenti costretti a lasciare le proprie abitazioni.

Sono circa 300 le famiglie trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12. In Comune, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti sta coordinando il centro operativo, in stretto contatto con la protezione civile nazionale e regionale e la prefettura di Caltanissetta. “Abbiamo un fronte della frana di almeno 4 km, sempre più ampio – dice Conti – ci sarà una zona rossa con famiglie che non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Dobbiamo rialzarci. Il governo regionale sta predisponendo il provvedimento per la dichiarazione di calamità naturale“.

“Il fronte della frana si allarga, anche sulla base delle immagini che sono state effettuate attraverso droni“, ha spiegato il vicesindaco e assessore Pietro Stimolo.

“Stiamo studiando la situazione della viabilità – dice il presidente del libero consorzio nisseno Walter Tesauro – per individuare percorsi alternativi“. L’unica via di collegamento praticabile è la strada provinciale 11. La frana ha bloccato i collegamenti viari con la statale Gela-Catania.